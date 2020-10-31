Учёный рассказал о судьбе приближающегося к Земле астероида

По словам астронома, размер астероида составляет всего пару метров. Если он принадлежит классу самых распространённых каменных астероидов, то сгорит в атмосфере Земли без следа. К такому выводу учёные пришли, изучив данные от траектории объекта. Новой информацией по астероиду исследователи не располагают.

Напомним, астероид 2018 VP1 пройдёт на расстоянии примерно 420 тысяч километров от Земли. Судьба объекта вызвала много обсуждений, но учёные говорят, что вероятность столкновения с планетой — 0,41%.