Учёный рассказал о своих экспериментах по продлению жизни

Хэнли является биологом и основал компанию под названием Butterfly Sciences. Он тестирует на себе терапию, которая должна увеличить срок жизни и, что особенно важно, то, что он называет «продолжительностью здоровья», или периодом, в течение которого человек остаётся в хорошей физической и психической форме. Эта терапия не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, поэтому Хэнли никому её не предлагает. В качестве подопытной крысы выступает он сам.

Учёный отметил, что у него нет причин думать, что он не доживёт как минимум до 80. В целом, он определил предельный срок своей жизни в 150-160 лет.

Что касается причины смерти, то Хэнли полагает, что может умереть из-за последствий глобального изменения климата. Например, он может столкнуться с торнадо, тайфуном или пожаром. Или случится неурожай, и людям не хватит продуктов питания. Такие катаклизмы и будут причиной смерти людей в будущем.