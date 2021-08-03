Учёный рассказал о возможном способе общения инопланетян

Любопытную идею выдвинул Терри Рудольф (Terry Rudolph), квантовый физик из Имперского колледжа Лондона. Свои мысли он изложил в препринте научной статьи, а кратко их описывает издание Futurism. Учёный предположил, что развитая внеземная цивилизация может изменять свет, исходящий от звёзд. Это позволяет ей общаться на огромных расстояниях. Работает это как сигнальные огни.

Звучит всё как фантастика. Но основная идея состоит в том, чтобы использовать запутанные фотоны от разных звёзд для передачи сообщений. Идея технически возможна с точки зрения физики, однако это чистой воды спекуляция, когда мы обсуждаем инопланетные технологии. Тем не менее, учёного вдохновляет мысль, что описанный выше способ коммуникации «можно сделать в принципе незаметным для тех, кто исключён из диалога».