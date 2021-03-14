Учёный рассказал о возможности путешествовать в космосе со скоростью больше света

Автором научной статьи выступил доктор Эрик Ленц (Dr. Erik Lentz) из Гёттингенского университета имени Георга-Августа. Напомним, что звездолёты, оснащённые варп-двигателем, перемещаются в пространстве со скоростью, превышающей скорость света. Учёный заявил, что превысить скорость света возможно, используя классическую физику.

Сейчас самый быстрый аппарат на Земле может доставить человека до ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавры за более чем 50 тысяч лет. Однако при использовании варп-двигателя потребуется лишь два-три года.

Учёный заявил, что следующий шаг — это выяснить, как получить астрономическое количество энергии, необходимой для такого двигателя. После этого можно будет говорить о создании первых прототипов.