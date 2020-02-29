Учёный рассказал об опасности для американцев ядерного удара по России без контратаки

Слова учёного приводит издание «Лента.ру», ссылаясь на The Conversation. Исследователь говорил именно об одностороннем применении оружия. Он рассмотрел гипотетические ситуации, когда, например, Индия атакует Китай, а тот не отвечает на её действия, или США запускает ракеты в сторону России.

Уничтожение одной ядерной державой другой в итоге может стать смертельно опасным событием для первой. Дело в том, что во время запуска боеголовок в верхние слои атмосферы будет выброшено много сажи, которая спровоцирует глобальное похолодание. Это, в свою очередь, снизит урожай.

Учёный подсчитал, что запуск тысячи ядерных боеголовок с территории США приведёт к гибели 140 тысяч американцев. А применение семи тысяч ядерных боеголовок вызовет голод у пяти миллионов человек.