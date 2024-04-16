Учёный рассказал, сколько чёрных дыр находится в нашей галактике

Вот что сейчас известно об этом

Звёздные чёрные дыры образуются, когда массивные звёзды разрушаются под действием собственной гравитации в конце жизни. Известно, что начальная масса звезды должна составлять 15−20 солнечных масс, чтобы образовать звёздную чёрную дыру.