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Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 09:00
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Учёный рассказал, сколько чёрных дыр находится в нашей галактике

Вот что сейчас известно об этом
Звёздные чёрные дыры образуются, когда массивные звёзды разрушаются под действием собственной гравитации в конце жизни. Известно, что начальная масса звезды должна составлять 15−20 солнечных масс, чтобы образовать звёздную чёрную дыру.
Учёный рассказал, сколько чёрных дыр находится в нашей галактике
© shutterstock/Alex Mit

У экспертов сейчас есть довольно хорошее представление о распределении звёздных масс в Млечном Пути. Примерно одна из 1000 звёзд в галактике может потенциально стать чёрной дырой.

Учёный рассказал, сколько чёрных дыр находится в нашей галактике
© Getty

По оценкам учёных, в Млечном Пути находится 100 миллиардов звезд. Это значит, что потенциально там может быть до 100 миллионов звёздных чёрных дыр.