Учёный рассказал, стоит ли бояться излучения смартфона

Его слова приводит издание «Известия». Эксперт отметил, что микроволновые печи и смартфоны не способны влиять на развитие у человека рака. Излучения, которое от них исходит, не стоит опасаться, хоть оно и оказывает воздействие на человека в течение всей жизни.

Эксперты утверждают, что нет доказательств тому, что электромагнитное излучение гаджетов, которое является излучением обычной интенсивности, может влиять на здоровье человека напрямую. Тем не менее, учёный советует отказаться от использования смартфонов за полчаса до отхода ко сну. Это может улучшить качество сна. Эффект будет заметен уже через четыре недели.