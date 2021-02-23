Учёный разгадал загадку да Винчи

Об этом пишет ТАСС. Учёный выяснил, что в основе этих ренессансных изображений лежит круговое расположение элементов, пришедшее из арабской и персидской традиции.

«С помощью цифровых технологий мы проанализировали технику радиального расположения элементов с античных времен до Ренессанса, и можно с уверенностью сказать, что эта "печать да Винчи" являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода "кодом Да Винчи"», — рассказал учёный.

Это не первая разгаданная исследователем загадка да Винчи. Ранее он и его группа раскрыли химический состав красок, которыми пользовался художник.