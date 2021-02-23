Наука и технологии
Сегодня в 19:54
Учёный разгадал загадку да Винчи
Понял основы его творческих находок
Профессор Политехнического университета в Милане разгадал загадку Леонардо да Винчи и его художественной школы. Учёный проанализировал изображения Мадонны с младенцем.
Об этом пишет ТАСС. Учёный выяснил, что в основе этих ренессансных изображений лежит круговое расположение элементов, пришедшее из арабской и персидской традиции.
«С помощью цифровых технологий мы проанализировали технику радиального расположения элементов с античных времен до Ренессанса, и можно с уверенностью сказать, что эта "печать да Винчи" являлась своего рода трафаретом для произведений его школы Леонардо, то есть своего рода "кодом Да Винчи"», — рассказал учёный.
Это не первая разгаданная исследователем загадка да Винчи. Ранее он и его группа раскрыли химический состав красок, которыми пользовался художник.