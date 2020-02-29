Учёный создал батарею из вирусов

Для создания батареи исследовательница сначала манипулирует генетически модифицированными бактериофагами, то есть вирусами, которые избирательно «охотятся» за бактериальными клетками. Эти модифицированные вирусы поражали бактерии, тем самым создавая миллионы копий самих себя. В процессе они образовывали полезные материалы, например, нанонити оксида кобальта. Их потом можно поместить внутрь электрода в батарее.

Данная технология может быть использована для увеличения скорости заряда и уменьшения скорости разряда аккумулятора.

Исследовательница признаёт, что масштабировать технологию для производства батарей довольно сложно. Поэтому понадобится ещё какое-то время, чтобы её улучшить.