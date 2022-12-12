Учёный заявил, что динозавры вымерли весной. Теперь его обвиняют в том, что он выдумал данные

Доктор Мелани Дюринг (Dr Melanie During) из Упсальского университета, заявила, что ДеПальма выдумал данные ради вывода. Она подала официальную жалобу в Манчестерский университет.

ДеПальма опубликовал свою статью в Scientific Reports в декабре 2021 года, за пару месяцев до того, как статья Дюринг вышла в Nature. В обеих статьях утверждалось, что астероид, уничтоживший динозавров 66 млн лет назад, упал на Землю весной. Оба автора изучали окаменелости и породы в Северной Дакоте. Однако в статье ДеПальма обнаружились «проблемы с данными». Там были просто бессмысленные графики. Учёный отвергает все обвинения в свой адрес.