Учёный заявил, что динозавры вымерли весной. Теперь его обвиняют в том, что он выдумал данные

Учёный заявил, что динозавры вымерли весной. Теперь его обвиняют в том, что он выдумал данныеКоллега учёного считает, что он украл её выводы
Роберта ДеПальма (Robert DePalma), палеонтолога из Манчестерского университета обвинили в фальсификации данных крупного исследования о вымирании динозавров. В прошлом году он опубликовал статью, в которой пришёл к выводу, что доисторические ящеры вымерли весной.
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Доктор Мелани Дюринг (Dr Melanie During) из Упсальского университета, заявила, что ДеПальма выдумал данные ради вывода. Она подала официальную жалобу в Манчестерский университет.
ДеПальма опубликовал свою статью в Scientific Reports в декабре 2021 года, за пару месяцев до того, как статья Дюринг вышла в Nature. В обеих статьях утверждалось, что астероид, уничтоживший динозавров 66 млн лет назад, упал на Землю весной. Оба автора изучали окаменелости и породы в Северной Дакоте. Однако в статье ДеПальма обнаружились «проблемы с данными». Там были просто бессмысленные графики. Учёный отвергает все обвинения в свой адрес.