Учёный заявил, что люди найдут инопланетян к 2036 году

Институт SETI — это американская научно-исследовательская некоммерческая организация, задачей которой является изучение жизни во Вселенной. Сет Шостак поспорил на чашку кофе, что к 2036 люди найдут внеземную жизнь.

Учёный отмечает, что вычислительная мощность компьютеров увеличивается. А они сейчас и отслеживают сигналы из космоса, которые могут оказаться весточкой от инопланетян.

Исследователь считает, что через 15 лет компьютеры SETI будут достаточно мощными для изучения около миллиона звёздных систем. А этого количества будет достаточно для того, чтобы с высокой вероятностью найти внеземной разум. Впрочем, не факт, что люди смогут установить контакт с ним.