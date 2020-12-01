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Учёный заявил, что люди найдут инопланетян к 2036 году
При помощи мощных компьютеров
Учёный института SETI Сет Шостак заявил, что люди найдут инопланетян к 2036 году. Этому способствует мощность вычислительных систем.
Институт SETI — это американская научно-исследовательская некоммерческая организация, задачей которой является изучение жизни во Вселенной. Сет Шостак поспорил на чашку кофе, что к 2036 люди найдут внеземную жизнь.
Учёный отмечает, что вычислительная мощность компьютеров увеличивается. А они сейчас и отслеживают сигналы из космоса, которые могут оказаться весточкой от инопланетян.
Исследователь считает, что через 15 лет компьютеры SETI будут достаточно мощными для изучения около миллиона звёздных систем. А этого количества будет достаточно для того, чтобы с высокой вероятностью найти внеземной разум. Впрочем, не факт, что люди смогут установить контакт с ним.