Учёный заявил о росте заразности коронавируса

По словам учёного, заразность SARS-CoV-2 увеличилась на 30%. Он рассказал о международном исследовании, которое показало, что в самом распространённом штамме коронавируса произошла мутация. По прогнозам учёного, количество людей, которые могут заразиться от одного инфицированного, выросло с 2,5-3 человек до 4.

Профессор сообщил, что в Гонконге случится новая вспышка коронавирусной инфекции. Поэтому правительству следует уделить особое внимание тестированию пожилых людей. СМИ пишут, что за последние сутки в Гонконге обнаружили 28 новых случаев заболевания.

«Коммерсант» отмечает, что этот профессор консультировал правительство Гонконга по поводу инфекции.