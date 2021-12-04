Учёных удивил обнаруженный хвост динозавра

Останки Stegouros elengassen были обнаружены в 2018 году. Учёные думали, что нашли представителя уже известного вида динозавра, пока не начали изучать его хвост. Его структура удивила исследователей. «Хвост был покрыт семью парами остеодерм, особых окостенений. Они делали хвост настоящим оружием, непохожим на другие подобные части тела у известных динозавров.

Остеодермы располагались по обе стороны от хвоста, делая его похожим на большой папоротник. Палеонтологи обнаружили 80% скелета динозавра и подсчитали, что он жил в период между 71 и 74,9 млн лет назад. Он был около двух метров в длину, весил 150 килограммов и был травоядным.

Учёные заявили, что динозавр мог представлять собой неизвестный до сих пор род бронированных ящеров, которых ранее не видели в южном полушарии.