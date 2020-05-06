Учёным удалось создать жидкий металл, почти как в «Терминаторе»

Исследователи из Университета Бингемтона заявили, что создали «первую жидкую металлическую решётку». Они применили сплав Филда, состоящий из висмута, индия и олова. Металл может становиться жидким уже при температуре 62 градуса по Цельсию.

В ходе работы учёные объединили металл с резиновой оболочкой. Этого удалось достичь благодаря новому процессу производства, включающему 3D-печать, вакуумное литьё и конформное покрытие. Каркас оболочки контролирует форму и целостность. Для демонстрации материала исследователи сделали из него руку. Это напомнило журналистам фильм 1991 года «Терминатор 2: Судный день».

Отмечается, что прототип может восстанавливать форму после нагревания до точки плавления. Учёные рассказали, что мечтают построить целого робота из жидкого металла.