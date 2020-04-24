Учёным впервые удалось вернуть чувство осязания парализованному из-за травмы спинного мозга человеку

Из-за травм спинного мозга люди теряют способность двигаться и ощущать своё тело. Однако у половины таких пациентов сохраняется часть сенсорных нервных волокон, то есть в теории можно сделать так, чтобы человек почувствовал прикосновение.

Тут и приходит на помощь нейроинтерфейс. Группа учёных из США решила восстановить способность пациента ощущать рукой прикосновения и хватку. Отмечается, что человек в целом чувствовал плечо, предплечье и большой палец, но не мог управлять кистью.

Сначала в мозг пациента установили электроды, а к руке подключили систему электрической стимуляции. Рука начинала совершать хватательные движения, однако человек не мог сказать, сжимает ли он в руке предмет, если не видел её. То есть осязание восстановлено не было.

Затем систему научили распознавать, к какому участку руки что-то прикоснулось, по сигналам от электродов в мозге. После на бицепс, который являлся чувствительной частью руки пациента, прикрепили вибрирующую повязку. Вибрации включались, когда система распознавала, что рука сжала предмет и с какой интенсивностью.

В итоге человек смог шевелить парализованной конечностью и даже чувствовать, какие предметы держит в руке и с какой силой.