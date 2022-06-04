"Удачи в путешествии на Луну": Байден прокомментировал плохие предчувствия Илона Маска об экономике

Пока Илон Маск говорит об этом, Ford в подавляющем большинстве случаев увеличивает свои инвестиции. Я думаю, что Ford увеличивает инвестиции в производство новых электромобилей. Шесть тысяч работников - профсоюзных работников, я бы добавил, на Среднем Западе. Бывшая Chrysler Corporation делает аналогичные инвестиции в электромобили. Intel создает 20 тыс. новых рабочих мест по производству компьютерных чипов. Так что, знаете, удачи ему в его путешествии на Луну