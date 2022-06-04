"Удачи в путешествии на Луну": Байден прокомментировал плохие предчувствия Илона Маска об экономике

"Удачи в путешествии на Луну": Байден прокомментировал плохие предчувствия Илона Маска об экономикеСравнив Tesla с другими автомобильными компаниями
Главу США о комментариях спросили журналисты. Ранее Илон Маск заявил, что у него "крайне плохое предчувствие по поводу экономики" США, и при этом Tesla сокращает около 10% своих сотрудников.
Пока Илон Маск говорит об этом, Ford в подавляющем большинстве случаев увеличивает свои инвестиции. Я думаю, что Ford увеличивает инвестиции в производство новых электромобилей. Шесть тысяч работников - профсоюзных работников, я бы добавил, на Среднем Западе. Бывшая Chrysler Corporation делает аналогичные инвестиции в электромобили. Intel создает 20 тыс. новых рабочих мест по производству компьютерных чипов. Так что, знаете, удачи ему в его путешествии на Луну
Но стоит отметить, что, по словам Маска, компания все еще производит набор сотрудников, у которых почасовая оплата. А сокращение персонала коснется лишь тех мест, где наблюдается раздутый штат наемных работников.