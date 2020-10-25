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Удаление аккаунта в Facebook лишает пользователей всех купленных игр для виртуальной реальности
Речь об Oculus
Владельцы гарнитуры для виртуальной реальности (VR) Oculus Quest, Quest 2, Rift и Rift S оказались в ловушке. Если они удалят свой аккаунт на Facebook, привязанный к Oculus, то потеряют все купленные ранее игры для VR и вообще весь контент.
Эта новость появилась после запуска Oculus Quest 2, которая стала первой гарнитурой компании, обязывающей владельца залогиниться через аккаунт Facebook.
Теперь, если зайти в настройки страницы в соцсети и посмотреть на пункт «Удалить аккаунт», то можно увидеть предупреждение, что это действие удалит весь контент Oculus. В случае временной приостановки аккаунта пользователь также временно потеряет доступ к Oculus, но сможет потом всё восстановить.