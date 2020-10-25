Удаление аккаунта в Facebook лишает пользователей всех купленных игр для виртуальной реальности

Владельцы гарнитуры для виртуальной реальности (VR) Oculus Quest, Quest 2, Rift и Rift S оказались в ловушке. Если они удалят свой аккаунт на Facebook, привязанный к Oculus, то потеряют все купленные ранее игры для VR и вообще весь контент.