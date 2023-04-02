Удаленка может разрушить налоговую базу Сан-Франциско и привести к коллапсу

Город прогнозирует дефицит в размере 728 млн долларов в течение следующих двух финансовых лет.

Если кратко, то издание со ссылкой на экспертов пишет, что проблемы после пандемии, вызванные тем, что офисные работники остаются дома, а не ездят в город, могут отправить Сан-Франциско в "гибельную петлю" (Doom Loop), которая разрушит его налоговую базу, уничтожит региональные транспортные системы, и затянет его в “экономическую смертельную спираль”.

Мэр города предложил более 100 изменений для упрощения процесса получения разрешений для малого бизнеса и законодательство, облегчающее переоборудование офисных зданий под жилье. Согласно исследованию SPUR и Urban Land Institute San Francisco, около 40% офисных зданий в центре Сан-Франциско могут быть переоборудованы в 11 200 единиц жилья.