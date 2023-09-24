Удаленщики в США предпочли увольнение возвращению в офис

Работники опасаются, что подобная политика может непропорционально сильно затронуть людей с ограниченными возможностями или лиц, осуществляющих основной уход за больными, и поставить их в невыгодное положение, если они не могут работать в офисе.

Несмотря на конкурентный рынок труда, работники пытаются противостоять таким мерам, как написание писем руководителям, организация митингов и, в конечном счете, увольнение с работы. Профессор Гарвардской школы бизнеса Притвирадж Чоудхури (Prithwiraj Choudhury), изучающий будущее работы, подчеркивает, что жесткие требования могут привести к потере лучших кадров. Он предлагает компаниям разработать рекомендации, которые позволят проявлять гибкость и учитывать индивидуальные потребности людей.