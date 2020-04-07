Удалённая работа увеличила продолжительность рабочего дня

Об исследовании специалистов пишет «Российская газета». По данным специалистов, с 23 по 29 марта пользователи начинали свой день в 9.15-9.30, к 17.00 активность уже падала. А вот в первую нерабочую неделю — с 30 марта по 3 апреля — рабочий день начинался около 9.00, а активность не спадала уже до 21.00. Вероятной причиной этому мог стать переход на удалённую работу, которая не запрещалась во время режима самоизоляции.

Специалисты также рассказали, что на прошлой неделе наблюдался рост заражений вредоносным программным обеспечением. Кроме того, аналитики увидели на 49% больше событий об изменении конфигураций оборудования. Это значит, что работодатели стараются адаптироваться под удалённую работу.