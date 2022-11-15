Удар электричеством по мозгу помог двум пациентам справиться с перееданием

Двум пациенткам — Робин Болдуин, 58 лет, и Лене Толли, 48 лет — установили импланты в мозг. Эти устройства периодически давали электрический разряд, который стимулировал определённые зоны. Пациентки сообщили, что после установки у них стало наблюдаться меньше эпизодов переедания.

Болдуин, например, рассказала, что раньше у неё была привычка заходить в магазин за мороженым по дороге в аптеку. Но после установки устройства она перестала испытывать потребность в этом. Кроме того, у женщины изменились вкусовые предпочтения. Раньше ей нравилось сладкое, а теперь — нет. Толли рассказала, что раньше часто ловила себя на том, что ест арахисовое масло прямо из банки. Теперь она так не делает.

Обе женщины, страдающие ожирением, также сообщили, что раньше пробовали множество способов борьбы с лишним весом. Были и экстремальные диеты, и операции на кишечнике. Но вес продолжал возвращаться. С имплантами же пациентки потеряли более 5 килограммов каждая.

Теперь учёным необходимы дополнительные исследования.