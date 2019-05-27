Удар молнии по российской ракете во время запуска попал на видео

Разряд попал в головной обтекатель ракеты на 14-й секунде после старта. Молния прошла через корпус третьей ступени ракеты. Запуск её прошёл сегодня в 9:23 по московскому времени на космодроме Плесецк. Носитель выводил на орбиту спутник «Глонасс-М». Сообщается, что ни ракета, ни аппарат не пострадали от удара.

Удары молнии по взлетающим ракетам-носителям уже случались и раньше. Как правило, это не выводит технику из строя и не оставляет никаких последствий. Однако бывали случаи, когда всё заканчивалось не совсем удачно. Например, в 1969 во время старта ракеты-носителя с кораблём «Аполлон-12» молния ударила в неё дважды. Эти разряды вызвали отключение топливных элементов корабля и выход из строя некоторые датчиков. Тем не менее, ракета успешно вышла на орбиту.