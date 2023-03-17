Удар по экоактивистам: в многоразовых бутылках содержится больше микробов, чем на сиденье унитаза

Исследователи взяли мазки с разных частей бутылок с водой. Там обнаружились различные бактерии, в том числе грамотрицательные бактерии и бациллы.

Первые могут вызывать различные инфекции, например пневмонию, и становятся всё более устойчивыми к антибиотикам. Вторые являются причиной желудочно-кишечных проблем. «Человеческий рот — дом для большого количества различных бактерий. Поэтому неудивительно, что сосуды для питья покрыты микробами», — отметили учёные.

Эксперты порекомендовали мыть многоразовые бутылки в горячей мыльной воде.