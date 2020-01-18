Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке

Ракета на испытаниях поразила мишень, имитирующую вражескую технику. Испытания эти, кстати, проводились перед передачей комплекса в войска.

Стоит отметить, что первые ЗРК «Игла-С» были приняты на вооружение ещё в 2002 году. Оружие способно поражать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты, перемещающиеся на скоростях до 400 метров в секунду и высоте от 10 метров до 3,5 километра. При этом дальность поражения комплекса равна шести километрам. Вероятность попадания в цель составляет 0,8-0,9.