Ударную мощь российских танков повысят

Устройство запатентовал подольский ЦНИИТочмаш. Подкалиберный бронебойный снаряд не несёт взрывчатого заряда: он наносит повреждения исключительно при помощи кинетической энергии. По сути, такой снаряд представляет собой огромный гвоздь из материала тяжелее и твёрже броневой стали. Его главное преимущество — нечувствительность к системам защиты танков.

Сверхпрочный сердечник снаряда уже канала ствола, поэтому на него надевают ведущее устройство, которые выглядит как большая шайба. Оно прилегает к внутренней поверхности ствола, разгоняя боеприпас прямолинейно.

В ЦНИИТочмаш же изобрели ведущее устройство новой конструкции, которое позволяет удлинить сердечник снаряда и тем самым повысить его пробивную способность.

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