Удешевление виагры снизило число самоубийств среди мужчин

Речь идёт о периоде, который начался в 2013 году. Тогда в Швеции истёк срок патентных прав на силденафил — дженерик «Виагры». Его стало возможным купить за 300 крон, а не за 1200.

Учёные увидели, что в период с 2007 по 2013 годы силденафил покупали в среднем 62 тысячи шведов в год. После удешевления показатель стал намного больше — вырос до 101 тысяч. Исследователи изучили и статистику самоубийств среди мужчин 50-59 лет. Их интересовала именно эта возрастная группа, поскольку её представители больше всего получали рецепты на силденафил, а также чаще кончали жизнь самоубийством.

После удешевления аналога виагры количество самоубийств в месяц уменьшилось на 65%.