Удивительная природа: питающиеся кораллами рыбы лечат их своим калом

Вопреки предыдущим предположениям о том, что рыбы, питающиеся кораллами, наносят ущерб рифовым структурам, исследование показало, что в их фекалиях содержится около 100 млн живых симбионтов на одно место испражнения, распространяя полезные микроорганизмы по всему рифу, подобно пчелам, опыляющим растения.

Исследователи надеются, что "пересадка кала", может быть использована для поддержки кораллов, находящихся в стрессовом состоянии. Команда планирует провести эксперименты с молодыми и взрослыми кораллами, находящимися в стрессовом состоянии, чтобы изучить роль кораллопоедающих рыб в сохранении коралловых рифов.

Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.