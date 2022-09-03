Удивительно, но: Большое тихоокеанское мусорное пятно в основном состоит из рыболовных снастей

Расположенный в северной части Тихого океана, Большой тихоокеанский мусорный очаг (GPGP) занимает площадь около 1,6 млн кв. км. По приблизительным оценкам, оно состоит из 1,8 триллиона кусков плавающего пластикового мусора общим весом около 80 тыс тонн.

Ocean Cleanup заявил, что от 75% до 86% пластика поступает от рыболовной промышленности. Эти цифры основаны на анализе более 6 000 твердых пластиковых предметов размером более 5 см, которые были собраны проектом в 2019 году. В число этих предметов входили такие предметы, как буи, поплавки, ящики и ведра. Следует отметить, что сети и канаты в исследовании не учитывались.

В исследовании говорится, что благодаря ветрам и океаническим течениям "пластик, потерянный в море, имеет больше шансов скопиться в море, чем пластик, выброшенный из рек, что приводит к высокой концентрации рыболовного мусора в GPGP". Кроме того, было установлено, что на основании названий торговых марок, языка печатного текста и других признаков, большинство предметов, скорее всего, поступили из Японии (34%), Китая (32%), Корейского полуострова (10%) и США (7%).