Удивительно, но: лесные пожары оказались полезны для дикой природы

"Нам важно понять взаимосвязь между животными и динамикой лесных пожаров по мере изменения климата, потому что прогнозы показывают, что в будущем будет больше таких лесных пожаров высокой интенсивности по всему ландшафту", - сказал соавтор исследования Крис Морман.

Дикие пожары сожгли более 608 квадратных километров леса осенью 2016 года, после периода засушливых условий и актов поджога. В исследовании, опубликованном в журнале Forest Ecology and Management, ученые отслеживали различные уровни тяжести пожаров в трех лесных регионах Национального леса Нантахала на западе Северной Каролины.

Исследователи подсчитали численность и разнообразие птиц в сезон размножения в этих лесных регионах в течение пяти лет. Они использовали эти данные для сравнения сообществ птиц на участках, сожженных с разной степенью тяжести.

Когда они сравнили численность птиц в районах с разной степенью тяжести пожаров, то обнаружили, что со временем количество птиц увеличилось, а также увеличилось разнообразие птиц в лесных районах с высокой степенью тяжести пожаров. К пятому году общее обилие птиц и видовое богатство, присутствующих на участках, подвергшихся сильным пожарам, было в два раза выше, чем на непогашенных участках.