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Наука и технологии
Опубликовано 12 мая 2024, 16:30
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Удивительно, но в 2024 году дискеты всё еще в ходу

Энтузиасты существуют
Хотя царствование дискет закончилось, новые диски не выпускались уже более десяти лет, для некоторых они остаются удивительно актуальными. Такие сервисы, как Floppydisk.com, обслуживают нишу рынка — любителей и промышленных пользователей.
Удивительно, но в 2024 году дискеты всё еще в ходу
© Ferra

Для Тома Перски, владельца Floppydisk.com, этот бизнес на удивление прибыльный. Он продает «новые» (нераспечатанные) диски по цене от 10 долларов, а его клиенты разбросаны по всему миру.

Самые интересные пользователи? Предприятия, зависящие от дискет в критически важных операциях. Перски упоминает авиакомпании (потенциально для обновления программного обеспечения Boeing 747) и даже системы легкорельсового транспорта, такие как метрополитен Сан-Франциско. Их зависимость обусловлена использованием устаревшего оборудования, в котором отсутствуют современные средства хранения данных, такие как жесткие диски.

Например, метрополитен Сан-Франциско ежедневно использует дискету для запуска системы автоматического управления поездами. Перезагрузка системы требует ежедневного «исправления» дискеты, поскольку компьютер не имеет постоянной памяти.

У такой зависимости от устаревших технологий есть и обратная сторона — кибербезопасность. При использовании дискет в качестве единственного интерфейса вероятность заражения вредоносным ПО значительно снижается, отмечают эксперты.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#дискета
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#диск
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#сша