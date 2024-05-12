Удивительно, но в 2024 году дискеты всё еще в ходу

Для Тома Перски, владельца Floppydisk.com, этот бизнес на удивление прибыльный. Он продает «новые» (нераспечатанные) диски по цене от 10 долларов, а его клиенты разбросаны по всему миру.

Самые интересные пользователи? Предприятия, зависящие от дискет в критически важных операциях. Перски упоминает авиакомпании (потенциально для обновления программного обеспечения Boeing 747) и даже системы легкорельсового транспорта, такие как метрополитен Сан-Франциско. Их зависимость обусловлена использованием устаревшего оборудования, в котором отсутствуют современные средства хранения данных, такие как жесткие диски.

Например, метрополитен Сан-Франциско ежедневно использует дискету для запуска системы автоматического управления поездами. Перезагрузка системы требует ежедневного «исправления» дискеты, поскольку компьютер не имеет постоянной памяти.

У такой зависимости от устаревших технологий есть и обратная сторона — кибербезопасность. При использовании дискет в качестве единственного интерфейса вероятность заражения вредоносным ПО значительно снижается, отмечают эксперты.