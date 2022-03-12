УЕФА попросила Украину начать активнее бороться с пиратством

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УЕФА попросила Украину начать активнее бороться с пиратствомВ это непростое время
Европейская футбольная федерация УЕФА заявила, что Украина должна предложить эффективную защиту от пиратских стримов. В идеале пиратские стримы должны быть отключены в течение 105 минут, прежде чем «будет нанесён ущерб».
Ранее УЕФА приняла меры в ответ на действия российских властей на Украине. Федерация отстранила российские футбольные клубы от участия в своих международных соревнованиях. Однако другие проблемы УЕФА не оставляет и сейчас.
Многие правообладатели считают Украину проблемной страной, когда речь идёт о защите авторских прав. За несколько недель до начала вооружённого конфликта футбольная организация призвала Торговое представительство США (USTR) оставить Украину в своем ежегодном списке наблюдения за пиратством. Несмотря на ситуацию УЕФА сообщает, что хотела бы, чтобы Украина предоставила правообладателям эффективные средства правовой защиты, которые позволили немедленно удалять в режиме реального времени нелегальный пиратский контент.
Источник: TorrentFreak