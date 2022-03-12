УЕФА попросила Украину начать активнее бороться с пиратством

Ранее УЕФА приняла меры в ответ на действия российских властей на Украине. Федерация отстранила российские футбольные клубы от участия в своих международных соревнованиях. Однако другие проблемы УЕФА не оставляет и сейчас.

Многие правообладатели считают Украину проблемной страной, когда речь идёт о защите авторских прав. За несколько недель до начала вооружённого конфликта футбольная организация призвала Торговое представительство США (USTR) оставить Украину в своем ежегодном списке наблюдения за пиратством. Несмотря на ситуацию УЕФА сообщает, что хотела бы, чтобы Украина предоставила правообладателям эффективные средства правовой защиты, которые позволили немедленно удалять в режиме реального времени нелегальный пиратский контент.