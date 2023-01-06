Углекислый газ научились использовать в производстве лекарств

Для нового проекта ученые выбрали пиридин, второй по распространенности гетероцикл в лекарствах, одобренных FDA.

Гетероциклы - это органические соединения, в которых атомы молекул связаны в кольцевые структуры, по крайней мере один из которых не является углеродом. Эти структурные единицы считаются важными за их частое присутствие в лекарственно активных соединениях. Они также часто встречаются в агрохимикатах.

Целью исследователей было получение карбоксилированных пиридинов, т.е. пиридинов с присоединенным к ним диоксидом углерода. Преимущество присоединения углекислого газа к пиридиновому кольцу заключается в том, что это может изменить функциональность молекулы и потенциально помочь ей связываться с определенными “мишенями” в организме, такими как белки. Однако эти две молекулы не являются естественными партнерами.

Но в итоге группе международных ученых удалось создать карбоксилированные пиридины.

"Электрохимия дает вам возможность набрать потенциал, достаточный для активации даже самых инертных молекул", - сказал один из авторов работы. "Именно так мы смогли добиться этой реакции".