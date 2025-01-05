Углерод в вашем теле не раз покидал и возвращался в Галактику

Опубликовано 05 января 2025, 07:301 мин.
Углерод в вашем теле не раз покидал и возвращался в ГалактикуПоказало исследование
Ученые обнаружили, что атомы углерода, необходимые для жизни на Земле, скорее всего, уходили из галактики и возвращались обратно через массивные «течения», известные как «окологалактическая среда». Эти «течения» действуют как «гигантская конвейерная лента», выталкивая из Млечного Пути материал, образованный звездами, и втягивая его обратно, где он может образовывать новые звезды, планеты и даже жизнь, заявили учёные.
Исследование, проведенное под руководством Саманты Гарза из Вашингтонского университета, показывает, что в этой среде циркулируют не только такие газы, как кислород, но и более холодные «материалы», например, углерод. Наблюдения «Хаббла» показали, что углерод простирается почти на 400 000 световых лет в космос, далеко за пределы галактики.
Этот процесс переработки играет важнейшую роль в эволюции галактик. Если поток замедляется, звездообразование может полностью прекратиться, превратив галактики в «звездные пустыни».
Понимание того, как работает этот цикл, может объяснить, почему некоторые галактики со временем перестают образовывать звезды.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.