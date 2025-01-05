Углерод в вашем теле не раз покидал и возвращался в Галактику

Исследование, проведенное под руководством Саманты Гарза из Вашингтонского университета, показывает, что в этой среде циркулируют не только такие газы, как кислород, но и более холодные «материалы», например, углерод. Наблюдения «Хаббла» показали, что углерод простирается почти на 400 000 световых лет в космос, далеко за пределы галактики.

Этот процесс переработки играет важнейшую роль в эволюции галактик. Если поток замедляется, звездообразование может полностью прекратиться, превратив галактики в «звездные пустыни».

Понимание того, как работает этот цикл, может объяснить, почему некоторые галактики со временем перестают образовывать звезды.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.