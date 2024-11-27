Уголовное дело «террористов от здравоохранения» США обросло деталями

Некогда крупнейшая коммерческая медицинская компания в США, Steward была обвинена в грубой халатности и «финансовой бесхозяйственности». Критики называли де ла Торре и руководителей Steward «террористами от здравоохранения», утверждая, что пациенты страдали, пока компания зарабатывала миллионы.

Расследование включает в себя подозрения в мошенничестве, растрате и потенциальных нарушениях «Закона о коррупции за рубежом», связанных с предполагаемыми взятками в Мальте.