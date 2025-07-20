Наука и технологии
Опубликовано 20 июля 2025, 03:00
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Угрожает ли изменение климата самому существованию человечества — ответил учёные

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Из-за новостей об изменении климата может показаться, что мир движется к катастрофе. Но действительно ли это угроза нашему выживанию? Некоторые учёные считают, что климатический кризис может стать причиной гибели цивилизации, хотя вероятность полного исчезновения человечества невелика. Другие считают, что даже если мы не исчезнем, то можем столкнуться с тяжёлыми последствиями: нехваткой воды и еды, разрушением экономики и массовыми миграциями.
Угрожает ли изменение климата самому существованию человечества — ответил учёные

© Ferra.ru

Климат в последние 10 тысяч лет был стабильным — именно это позволило развиться нашей цивилизации. Сейчас мы нарушаем этот баланс, и это может привести к краху привычного уклада жизни, пишут эксперты. Учёные опасаются, что такие изменения, как таяние ледников или остановка океанических течений, приведут к резким последствиям уже в ближайшие десятилетия.

Изменение климата влияет не только на природу, но и на политику, экономику и психологическое состояние людей. Оно усиливает конфликты, влияет на здоровье и ставит под угрозу устойчивость государств. На малых островах, например, уже обсуждают переселение населения из-за подъема уровня моря.

По мнению экспертов, климатический кризис — это не только экологическая, но и социальная, политическая и даже психологическая угроза. Он ставит под вопрос не только наше физическое выживание, но и то, кем мы являемся как общество и как человечество.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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