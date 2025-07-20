Климат в последние 10 тысяч лет был стабильным — именно это позволило развиться нашей цивилизации. Сейчас мы нарушаем этот баланс, и это может привести к краху привычного уклада жизни, пишут эксперты. Учёные опасаются, что такие изменения, как таяние ледников или остановка океанических течений, приведут к резким последствиям уже в ближайшие десятилетия.

Изменение климата влияет не только на природу, но и на политику, экономику и психологическое состояние людей. Оно усиливает конфликты, влияет на здоровье и ставит под угрозу устойчивость государств. На малых островах, например, уже обсуждают переселение населения из-за подъема уровня моря.

По мнению экспертов, климатический кризис — это не только экологическая, но и социальная, политическая и даже психологическая угроза. Он ставит под вопрос не только наше физическое выживание, но и то, кем мы являемся как общество и как человечество.