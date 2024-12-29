Угрозы дополнительными налогами со стороны Трампа вызвали хаос у поставщиков

Трамп предложил ввести тарифы до 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайский импорт. Предприятия реагируют на это упреждающими мерами, например, увеличивают запасы, меняют поставщиков и рассматривают возможность повышения цен. Например, компания JLab в Калифорнии приостановила прием на работу и планирует поднять цены на наушники и беспроводную продукцию в случае введения тарифов.

С середины декабря пропускная способность портов в Китае выросла почти на 30%, а количество международных грузовых рейсов с октября увеличилось на треть в неделю. Марио Кордеро, генеральный директор порта Лонг-Бич, прогнозирует, что этот всплеск импорта может продлиться до весны 2025 года.

Экономисты предупреждают, что основное бремя этих перебоев ляжет на плечи потребителей: цены вырастут из-за ускоренной доставки и расходов на инвентаризацию.

Торговые войны.