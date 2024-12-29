Наука и технологии
Опубликовано 29 декабря 2024, 06:00
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Угрозы дополнительными налогами со стороны Трампа вызвали хаос у поставщиков

В цепочках поставок
«Тарифные угрозы» нового президента США Дональда Трампа вызвали панику в глобальных цепочках поставок. Компании в США и Европе спешно выполняют заказы, а в это время китайские заводы ищут альтернативных покупателей.
Угрозы дополнительными налогами со стороны Трампа вызвали хаос у поставщиков
© Ferra

Трамп предложил ввести тарифы до 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайский импорт. Предприятия реагируют на это упреждающими мерами, например, увеличивают запасы, меняют поставщиков и рассматривают возможность повышения цен. Например, компания JLab в Калифорнии приостановила прием на работу и планирует поднять цены на наушники и беспроводную продукцию в случае введения тарифов.

С середины декабря пропускная способность портов в Китае выросла почти на 30%, а количество международных грузовых рейсов с октября увеличилось на треть в неделю. Марио Кордеро, генеральный директор порта Лонг-Бич, прогнозирует, что этот всплеск импорта может продлиться до весны 2025 года.

Экономисты предупреждают, что основное бремя этих перебоев ляжет на плечи потребителей: цены вырастут из-за ускоренной доставки и расходов на инвентаризацию.

Торговые войны.

Источник:Yahoo
Автор:Максим Многословный
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