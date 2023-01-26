Угрозы тюремного заключения помешали роботу-адвокату дебютировать в суде

Угрозы тюремного заключения помешали роботу-адвокату дебютировать в судеПотерян новый прецедент
Джошуа Браудер, генеральный директор нью-йоркского стартапа DoNotPay, объявил, что их ИИ будет представлять в зале суда ответчика. Позже Браудер объявил, что DoNotPay откладывает судебное дело после того, как он получил угрозы тюремного заключения от прокуроров коллегии адвокатов штата Калифорния, если он осуществит свой план.
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ИИ DoNotPay должен был нашептывать на ухо кому-то, что именно нужно говорить, дабы выиграть суд. Однако гендиректор компании рассказал NPR, что несколько ассоциаций адвокатов штатов угрожали его компании, а одна даже заявила, что он может быть заключен в тюрьму на шесть месяцев: "даже если бы этого не произошло, угрозы уголовного преследования было достаточно, чтобы отказаться от этого”
“Робот-адвокат" компании работает на базе нескольких чат-ботов ИИ, включая ChatGPT и DaVinci, переобученных на знание законов. Ответчик, использующий эту технологию в суде, должен был бы надеть "умные" очки для записи судебного процесса, а также гарнитуру, с помощью которой ИИ мог бы подсказывать ему, что говорить.
Браудер все еще надеется, что искусственный интеллект в конечном итоге сможет помогать людям в зале суда: "правда в том, что большинство людей не могут позволить себе адвокатов. Это могло бы сместить баланс".