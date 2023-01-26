Угрозы тюремного заключения помешали роботу-адвокату дебютировать в суде

ИИ DoNotPay должен был нашептывать на ухо кому-то, что именно нужно говорить, дабы выиграть суд. Однако гендиректор компании рассказал NPR, что несколько ассоциаций адвокатов штатов угрожали его компании, а одна даже заявила, что он может быть заключен в тюрьму на шесть месяцев: "даже если бы этого не произошло, угрозы уголовного преследования было достаточно, чтобы отказаться от этого”

“Робот-адвокат" компании работает на базе нескольких чат-ботов ИИ, включая ChatGPT и DaVinci, переобученных на знание законов. Ответчик, использующий эту технологию в суде, должен был бы надеть "умные" очки для записи судебного процесса, а также гарнитуру, с помощью которой ИИ мог бы подсказывать ему, что говорить.

Браудер все еще надеется, что искусственный интеллект в конечном итоге сможет помогать людям в зале суда: "правда в том, что большинство людей не могут позволить себе адвокатов. Это могло бы сместить баланс".