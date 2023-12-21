Уход гендиректора Activision Blizzard - лишь начало: какие у Microsoft планы после слияния

Вместо этого технологический гигант привлек к работе целый ансамбль руководителей Activision Blizzard, включая президента Blizzard Майка Ибарру и вице-председателя Activision Blizzard Томаса Типпла, под руководством президента Microsoft по игровому контенту и студиям Мэтта Бути.

Этот шаг последовал за недавними изменениями в руководстве Xbox, в результате которых Бути возглавил Bethesda, ZeniMax, а теперь и обширную сферу Activision Blizzard. Несмотря на то, что на горизонте наметились некоторые изменения на руководящем уровне, Microsoft намерена сохранить большую часть существующего руководства. Но при этом не исключены увольнения, в том числе директора по связям с общественностью Activision Blizzard Лулу Месерви и вице-председателя Хумама Сахнини.

Кроме того, в записке Мэтта Бути сообщалось о некоторых изменениях, происходящих в ZeniMax и Bethesda, в том числе о назначении Джилл Брафф новым главой этих студий. Брафф работал в команде интеграции, когда ZeniMax и Bethesda присоединились к Xbox еще в 2021 году, и будет возглавлять команды разработчиков студий.