Наука и технологии
10:03, 01 апреля 2023
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Уклонение от призыва = удаление аккаунта на Госуслугах? Ответ Минцифры

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Вчера появилась информация о том, что удаление аккаунта на портале “Госуслуги” будет приравниваться к уклонению от военной службы. Так, Минцифры заявили, что это совершенно не так.

Уклонение от призыва = удаление аккаунта на Госуслугах? Ответ Минцифры

Фото: nikitabuida / Freepik

Ранее СМИ со ссылкой на депутата Госдумы писали, что удаление аккаунта в "Госуслугах" может быть расценено как уклонение от службы в армии, поскольку электронные повестки приравниваются к личному вручению. Однако сенатор Андрей Клишас опроверг существование такого закона и заявил, что вручение повесток по-прежнему осуществляется традиционным способом. Об этом же рассказали и в Минцифрах.

Между тем, другой депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что граждане имеют полное право удалять свои аккаунты на "Госуслугах" в любое время, не опасаясь последствий.

Однако из-за учащения случаев взлома аккаунтов, объясняют Минцифры, правительство страны ограничило удаление аккаунтов. Сделать это теперь можно лишь через МФЦ.

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