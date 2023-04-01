Уклонение от призыва = удаление аккаунта на Госуслугах? Ответ Минцифры

Ранее СМИ со ссылкой на депутата Госдумы писали, что удаление аккаунта в "Госуслугах" может быть расценено как уклонение от службы в армии, поскольку электронные повестки приравниваются к личному вручению. Однако сенатор Андрей Клишас опроверг существование такого закона и заявил, что вручение повесток по-прежнему осуществляется традиционным способом. Об этом же рассказали и в Минцифрах.

Между тем, другой депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что граждане имеют полное право удалять свои аккаунты на "Госуслугах" в любое время, не опасаясь последствий.

Однако из-за учащения случаев взлома аккаунтов, объясняют Минцифры, правительство страны ограничило удаление аккаунтов. Сделать это теперь можно лишь через МФЦ.