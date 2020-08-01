Укороченный АКС-74У испытали безостановочной стрельбой

Автомат Калашникова складной укороченный, АКС-74У был разработан в конце 1970 — начале 1980-х годов. Специалисты решили проверить, сколько продержится оружие при безостановочной стрельбе, а также оценить, как меняется кучность стрельбы с ростом настрела. В качестве мишени использовали «Жигули».

Для автомата калибра 5,45 миллиметра подготовили 1080 патронов. Однако все они потрачены не были. После трёх отстрелянных магазинов автомат задымился. На десятом магазине, после 292-го патрона у АКС-74У разорвало дульный тормоз. Также были погнуты ствол и газовая камера. Специалист попытался выпрямить ствол, но это ни к чему не привело. Автомат пришёл в негодность.