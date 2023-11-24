Украденные персональные данные посетителей библиотеки начали продавать на аукционе за $750000

Хакеры установили за всю базу данных дерзкую начальную цену в 20 биткоинов, что эквивалентно примерно 750 000 долларов, пообещав продать «эксклюзивные, уникальные и впечатляющие» данные одному покупателю до 27 ноября. Библиотека признает, что утечка данных относится к внутренней кадровой информации.

Утечка привела к длительным сбоям в работе, компания предупредила пользователей о возможных перебоях в обслуживании.

В качестве меры предосторожности научным сотрудникам предлагается сменить логины, пароли (что, конечно, вряд ли поможет).