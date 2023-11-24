Украденные персональные данные посетителей библиотеки начали продавать на аукционе за $750000

Украденные персональные данные посетителей библиотеки начали продавать на аукционе за $75000020 биткойнов
Британская библиотека стала жертвой разрушительной кибератаки, в результате которой хакеры выставили похищенные персональные данные на продажу в дарквэбе. Ответственность за октябрьскую атаку взяла на себя группа Rhysida, известная своими программами-вымогателями, в результате которой были обнаружены трудовые договоры и паспортные данные.
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Хакеры установили за всю базу данных дерзкую начальную цену в 20 биткоинов, что эквивалентно примерно 750 000 долларов, пообещав продать «эксклюзивные, уникальные и впечатляющие» данные одному покупателю до 27 ноября. Библиотека признает, что утечка данных относится к внутренней кадровой информации.
Утечка привела к длительным сбоям в работе, компания предупредила пользователей о возможных перебоях в обслуживании.
В качестве меры предосторожности научным сотрудникам предлагается сменить логины, пароли (что, конечно, вряд ли поможет).