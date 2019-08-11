Украина атакует ДНР дронами с привязанной гранатой

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Народную милицию ДНР. По информации последней, дрон пытались провести украинские боевики из 36-й бригады. Народная милиция предполагает, что целью беспилотника был населённый пункт Ленинское.

Граната выстрела ВОГ-17 предназначается для поражения осколками. Она состоит из корпуса, ведущего пояска, осколочной рубашки и разрывного заряда массой 56 граммов. Судя по фото, дрон, нёсший её, был небольшой.

Стоит отметить, что на Донбассе с 21 июля действует бессрочный режим прекращения огня. Однако он периодически нарушается.

Сегодня также стало известно, что Украина совместно с Турцией займётся разработкой беспилотного летательного аппарата нового поколения, который проводить разведку и наносить удары высокоточным оружием.