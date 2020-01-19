Наука и технологии
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Украина чуть не похоронила своё авиастроение из-за санкций против России
Дело в российских деталях
СМИ сообщили, что отказ Украины от сотрудничества с российскими предприятиями может плачевно сказаться на авиазаводе «Антонов». Некоторые предполагают, что из-за санкций и вовсе может прекратиться производство украинских самолётов.
Телеканал «Звезда» пишет, что строительство самолётов на заводе сильно зависело от российских комплектующих. После прекращения сотрудничества с Россией «Антонов» попытался договориться с западными поставщиками. Однако с тех пор завод выпустил только два самолёта — Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. Сообщается, что для замены российских деталей необходимо более $200 млн.
По словам главы «Антонова», деньги завод не получил. «Звезда» приводит мнение экспертов о том, что отмена санкций может помочь предприятию. Если этого не произойдёт, то может дойти и до остановки завода.
«Антонов» производит военно-транспортные, грузовые и пассажирские самолёты.