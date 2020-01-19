Украина чуть не похоронила своё авиастроение из-за санкций против России

Телеканал «Звезда» пишет, что строительство самолётов на заводе сильно зависело от российских комплектующих. После прекращения сотрудничества с Россией «Антонов» попытался договориться с западными поставщиками. Однако с тех пор завод выпустил только два самолёта — Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D. Сообщается, что для замены российских деталей необходимо более $200 млн.

По словам главы «Антонова», деньги завод не получил. «Звезда» приводит мнение экспертов о том, что отмена санкций может помочь предприятию. Если этого не произойдёт, то может дойти и до остановки завода.

«Антонов» производит военно-транспортные, грузовые и пассажирские самолёты.