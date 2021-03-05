Наука и технологии
Сегодня в 07:57
Украина договорилась со SpaceX о запуске своего спутника
Цена вопроса — 1 млн долларов
В сети появилась информация о том, что Украина сумела договориться с американской SpaceX о запуске своего спутника в космос. Сообщается, что цена сделки составит 1 млн долларов (74,3 млн рублей), что, по мнению местных экспертов, «является очень приятной для Украины ценой».
Компания Илона Маска отправит на орбиту спутник «Сич 2-1», пишет AIN.UA. Его разработкой занимаются специалисты государственного конструкторского бюро «Южное». Аппарат предназначен для съёмки поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты.
Заявляется, что переговоры длились с декабря 2020 года. Их проведением занимались комитет экономического развития Украины, команда Государственного космического агентства (ГКА) и экс-руководитель ГКА Михаил Лев.