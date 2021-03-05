Украина договорилась со SpaceX о запуске своего спутника

Компания Илона Маска отправит на орбиту спутник «Сич 2-1», пишет AIN.UA. Его разработкой занимаются специалисты государственного конструкторского бюро «Южное». Аппарат предназначен для съёмки поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты.

Заявляется, что переговоры длились с декабря 2020 года. Их проведением занимались комитет экономического развития Украины, команда Государственного космического агентства (ГКА) и экс-руководитель ГКА Михаил Лев.