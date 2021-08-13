Украина достроит боевой корабль «Владимир Великий»

Новый корабль должен будет сменить в Военно-морских силах (ВМС) Украины фрегат «Гетман Сагайдачный». СМИ отмечают, что проект 58250 «Владимир Великий» — самый амбициозный и дорогой в стране. Постройка корабля, однако, была заморожена. Но её могут продолжить. Пока общая готовность фрегата составляет примерно 17%.

Сейчас комплектующие для достройки переносят один из судостроительных заводов Украины.

В 2018 году командующий ВМС Украины заявил, что в бюджете страны нет средств на строительство корветов серии «Владимир Великий». В 2020 году власти сказали, что выделят средства в 2022 году. На воду корабль хотят спустить в 2023 году.