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Наука и технологии
Сегодня в 16:47

Украина использовала турецкие беспилотники над Чёрным морем

Проводила учения
Агентство минобороны Украины сообщило, что военные использовали турецкие беспилотники Bayraktar над Чёрным морем. Отмечается, что выполнялись учебные задачи.

Как рассказало агентство, беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полёты с материковой части Украины к острову Тендровская коса в Чёрном море.

В частности, беспилотники отрабатывали учебные задания по маневрированию. Радио «Спутник» отмечает, что на Тендровской косе находится многофункциональный военно-морской полигон. Там украинские военные отрабатывают тактические тренировки.

Беспилотник Bayraktar TB2 может нести четыре управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, а также корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Roketsan MAM-C, MAM-L. Дальность действия последних достигает восьми километров.

Известно, что в 2018 году Украина договорилась о покупке системы из шести дронов. Затем страна заявила о намерении купить ещё беспилотников.