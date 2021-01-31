Украина исправила свой скандально известный миномёт

Специалисты говорили, что обнаружили в старой версии миномёта и не подходящий по свойствам металл.

Теперь же производители представили исправленный миномёт со «значительным конструктивным усовершенствованием». Сообщается, что оружие имеет неизменный калибр в 120 мм. Кроме того, миномёт оснастили «усиленными амортизаторами». Оружие теперь позволяет вести огонь не только с грунта, но и с асфальта или бетона. Также производитель сообщил, что «помимо стали использует и бронзу».

Миномёт, как утверждается, испытали. За время проверок из новой версии оружия сделали 5000 выстрелов.