Наука и технологии
Сегодня 14:57
Украина исправила свой скандально известный миномёт
Из-за него погибали военные
На Украине представили модернизированную версию скандально известного миномёта «Молот». Это оружие ранее неоднократно становилось причиной трагических случаев. Миномёт взрывался при использовании украинскими военными. В некоторых случаях они даже погибали.
Специалисты говорили, что обнаружили в старой версии миномёта и не подходящий по свойствам металл.
Теперь же производители представили исправленный миномёт со «значительным конструктивным усовершенствованием». Сообщается, что оружие имеет неизменный калибр в 120 мм. Кроме того, миномёт оснастили «усиленными амортизаторами». Оружие теперь позволяет вести огонь не только с грунта, но и с асфальта или бетона. Также производитель сообщил, что «помимо стали использует и бронзу».
Миномёт, как утверждается, испытали. За время проверок из новой версии оружия сделали 5000 выстрелов.