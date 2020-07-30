Украина испытала первую собственную дымовую шашку

Государственные испытания дымовой шашки прошли на одном из полигонов Министерства обороны Украины во Львовской области. По их итогам УДШ-У признали отвечающей всем требованиям. Сообщается, что шашка готова к тому, чтобы встать на вооружение украинской армии.

Новинку разработали в компании «Спарринг-Вист Центр». Шашку можно использовать для маскировки военных во время наступления. Кроме того, новинка сможет защитить мобильные и стационарные объекты с помощью дымовых завес.

Вместе с УДШ-У была представлена система дистанционного запуска для неё. В систему входят ноутбук, цифровая метеостанция и локальные пульты управления. Можно сделать дымовую завесу из двух тысяч шашек одновременно.