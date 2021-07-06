Украина испытала редкую версию танка Т-64А

Это были маневры резервистов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Сообщается, что Т-64А переделали в машину разминирования. Она действовала вместе с бронетранспортёрами БТР-3.

Впервые такие переделанные танки увидели в декабре 2018 года в Житомирской области на одном из военных объектов. Машина отличается от обычного Т-64А отсутствием 125-мм гладкоствольной пушки 2А46-1 и спаренного с ней 7,62-мм пулемёта ПКТ. Остались 12,7-мм пулемёты «Утёс». Отмечается, что бронирование машины значительно не усилили. А вот средства связи улучшили. Кроме того, модификация получила колейные тралы КМТ-7 для проделывания проходов в минных полях. В итоге машина может двигаться со скоростью не более 12 километров в час.

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