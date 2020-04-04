Украина испытала собственную противокорабельную ракету

Как пишет издание «Военное обозрение», испытания прошли 2 апреля на государственном испытательном полигоне Вооружённых сил Украины в Одесской области.

Сообщается, что ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую цель на расстоянии в 75 километров. Стоит отметить, что пуск «Нептуна» с включением активной радиолокационной головки самонаведения произошёл впервые.

«Военное обозрение» также указывает, что испытания проводили на деньги, выделенные в рамках финансирования на 2019 год. На 2020 год на проект «Нептун» средства пока не выделялись.

Ракета «Нептун» разработана конструкторским бюро «Луч» на базе советской ракеты Х-35.